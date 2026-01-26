Ткацкая фабрика в Саратове упала в цене на 145 млн рублей

Заброшенная фабрика в Красном Текстильщике выставлена на продажу за 35 млн рублей.

В посёлке Красный Текстильщик Гагаринского района Саратовской области продаётся комплекс зданий исторической ткацкой фабрики. Объект начала XX века, работавший в дореволюционный и советский периоды, в последние годы не функционирует. Весной 2025 года фабрика получила статус объекта культурного наследия региона.

Комплекс общей площадью 17,1 тыс. кв. м выставляется как единый лот за 35 млн рублей. Продавец отмечает такие преимущества, как выход к Волге, удобные подъездные пути и обширную территорию, а также возможность адаптации зданий под новые задачи.

Интересно, что в 2022 году эту же фабрику пытались продать за 180 млн рублей, что делает нынешнюю цену значительно ниже предыдущей.

Ольга Сергеева