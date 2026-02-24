Гладков: принятые кадровые решения послужат усилению работы внутриполитического блока области

Депутат Облдумы Сергей Гладков высказался о кадровых перестановках.

«Губернатором области Романом Бусаргиным приняты кадровые решения, направленные на развитие нашего региона.

Михаил Исаев, возглавивший сегодня внутриполитический блок области, прошел большой путь, работая в разном качестве на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Его знают не только в Саратове, но и в районах области и центральных органах власти.

Считаю, что уровень компетенций и опыт в принятии решений, важных для людей, позволят ему быть эффективным в курируемом направлении и сделать многое в интересах развития региона и благополучия жителей.

Переход Игоря Молчанова на исполнение полномочий главы областного центра абсолютно оправдан с точки зрения его потенциала, проявившегося в период управления Октябрьским и Ленинским районами Саратова. Решение губернатора здесь напрямую отвечает задачам развития центра нашей области.

Уверен, что кадровые решения, принятые сегодня, послужат дальнейшему усилению работы внутриполитического блока области и развитию Саратова», — поделился Гладков.