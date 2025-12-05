Антонов заявил об огромном туристическом потенциале Саратовской области

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, принявший участие в 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа в Казани, подчеркнул важность обеспечения максимальной отдачи от каждого бюджетного рубля, заявив, что он «должен работать на человека» для повышения качества жизни граждан.

На заседании, состоявшемся 5 декабря в столице Татарстана, ключевыми темами повестки стали вопросы правоприменительной практики в сфере местного самоуправления и развитие внутреннего туризма в субъектах ПФО.

Комментируя практику регионов ПФО в сфере местного самоуправления, спикер регионального парламента акцентировал внимание на задачах по укреплению взаимодействия и повышению эффективности полномочий на местах, особо выделив бюджетный процесс.

«Дело не только в распределении средств, но и в их целевом, ответственном использовании, когда каждый рубль работает на человека. От этого напрямую зависит качество жизни граждан», – заявил Алексей Антонов.

Отдельно была затронута тема внутреннего туризма в Поволжье. Председатель областной Думы отметил острую необходимость привлечения инвестиций и системного продвижения местных маршрутов и достопримечательностей. По его словам, формирование полноценной индустрии гостеприимства, ориентированной на каждого гостя, является одним из приоритетов.

Алексей Антонов особо выделил потенциал нашего региона. «Саратовская область, обладающая Волгой, красивейшими природными и уникальными историческими местами, имеет огромный, еще не до конца реализованный туристический потенциал. Наша задача – раскрыть его, создавая привлекательные условия как для туристов, так и для инвесторов, чтобы люди приезжали к нам за позитивными впечатлениями и качественным отдыхом», – заключил спикер.