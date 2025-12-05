Депутат Гладков назвал «паразитирующей» позицию собственников «Рубина»

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков («Единая Россия») выступил с резкой критикой в адрес новых владельцев объектов бывшей государственной собственности.

Владельцы, по его словам, уклоняются от взятых на себя социальных обязательств и перекладывают расходы на муниципалитет.

Парламентарий отметил, что помимо «стирания истории», сомнительная приватизация имеет и другое негативное последствие. Бизнес-структуры, получившие имущество по заниженной цене, уклоняются от обязательств по развитию и благоустройству прилегающих территорий.

«Яркий пример такой позиции – это ДК «Рубин». Новые собственники, забыв про свои же обязательства, переложили задачу благоустройства парковой зоны на бюджет города. Сами же при этом до сих пор продолжают пользоваться этими результатами для продвижения личного бизнеса», — подчеркнул Гладков.

По мнению депутата такая практика превращает общественные пространства в инструмент для личного обогащения.

«Благоустройство, парковки, зоны отдыха около объекта стали средством повышения капитализации личных активов за счет бюджетных средств», — рассказал депутат.

Он назвал такую позицию бизнеса «паразитирующей», отметив, что она выражается сначала в выводе собственности, а затем и в подчинении интересов жителей своей выгоде.

«Получается, что муниципалитет вынужден тратить средства налогоплательщиков на то, чтобы процветал бизнес тех, кто уже однажды, имея доступ к власти, вырвал для себя преференции», — поделился Гладков.

Депутат считает, что ситуация требует тщательного разбирательства.

«Поэтому абсолютно справедливо разобраться в рамках рабочей группы областной Думы и с ситуацией с ДК «Рубин», а также с другими подобными случаями», — поделился Сергей Гладков.

Напомним, собственником ДК «Рубин» является бывший зять Аяцкова бизнесмен Невейницын.