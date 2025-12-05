СГЮА стала победителем конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

В Москве на ВДНХ в рамках Всероссийского кадрового форума Минтруда России наградили победителей Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи среди работодателей.

В этом году на участие в конкурсе было подано 1055 заявок из 77 регионов страны. Победителями и призерами в 11 номинациях стали 129 организаций из 52 субъектов Российской Федерации. В их числе – Саратовская государственная юридическая академия, которая стала единственным финалистом из Саратовской области и заняла первое место в номинации «Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере».

Фото: Минтруд России