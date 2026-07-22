Апелляция подтвердила незаконность торгов на акваторию для причала «Валдаев» в Балакове

Суд отменил торги на причал для «Валдаев» в Балакове.

12-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижне-Волжского БВУ и подтвердил: аукцион на участок акватории Волги в Балакове, где планировали разместить причал для судов «Валдай», признан недействительным.

Торги выиграл предприниматель из Вольска Андраник Кртян, хотя власти уже начали обустраивать причал на этом месте. Комитет по распоряжению имуществом Балаковского района добивался отмены аукциона — экспертиза показала, что участок находится не в акватории, а на суше, в береговой полосе общего пользования. Суд первой инстанции встал на сторону комитета ещё 30 апреля.

БВУ пыталось оспорить решение, ссылаясь на госводреестр, но апелляция указала: экспертиза устанавливала фактические границы акватории, а не переопределяла береговую линию, поэтому данные реестра к делу неприменимы. Суд также отметил, что заявление комитета должны были рассматривать без торгов — в порядке предоставления участка для строительства гидротехнического сооружения, — об этом сообщает «Коммерсант — Средняя Волга».

Ольга Сергеева