В школах 3 крупных городов Саратовской области планируют организовать бесплатное питание

В регионе расширяют льготу для школьников.

Ученики 5–11 классов из Саратова, Балакова и Энгельса смогут получать бесплатное горячее питание. Соответствующий законопроект представлен на заседании областной думы.

На повышение норматива расходов направят 804,8 млн рублей — средства выделены при поддержке Вячеслава Володина. Поправки в закон «О дополнительных мерах соцподдержки» также освободят родителей от платы за присмотр и уход в детских садах.

Нововведения планируют ввести с 1 сентября 2026 года. Законопроект рассмотрят в двух чтениях.

Ольга Сергеева