Бусаргин рассказал о ходе расселения аварийного жилья в Саратовской области

С начала года в регионе расселено 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Жители получают квартиры в новых домах в развивающихся микрорайонах — например, в «Зелёной горке» уже работает детский сад и строится школа на 275 мест.

Объём финансирования на 2026 год — 1,8 млрд рублей, включая сверхлимитную поддержку Фонда развития территорий. В бюджете 2027 года предусмотрено 800 млн рублей регионального софинансирования. На следующем этапе жильём обеспечат 2 172 человека в 11 муниципалитетах.