Археолог обнаружила в саратовской степи древние курганы и поселение

В 2025 году в Саратовской области выявили пять объектов, обладающих признаками исторической ценности.

Их включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили в региональном комитете культурного наследия.

Открытия сделала археолог Екатерина Тугушева в зоне строительства объектов нефтяной промышленности. Статус «выявленный ОКН» — временный, окончательное решение примет госэкспертиза.

Что именно нашли:

— курган у поселка Россоша и курганная группа у села Первомайское в Красноармейском районе (от эпохи бронзы до средневековья);

— поселение у села Большая Каменка в Лысогорском районе (эпоха бронзы, 2700–2100 гг. до н.э.);

— два кургана у села Новодубровка в Петровском районе (от бронзы до средневековья).

Ученые надеются, что находки помогут изучить погребальные обряды и быт древних племен.

Ольга Сергеева