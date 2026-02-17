Более 9 тысяч саратовцев остались без воды из-за аварии

Сегодня, 17 февраля, в Саратове произошла авария на сетях «Саратовводоканала».

Из-за повреждения трубопровода на улице Соколовой без холодного водоснабжения остались 21 многоквартирный дом и 572 частных домовладения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Общее число жителей, оставшихся без воды, превышает 9 тысяч человек. Специалисты «Саратовводоканала» уже приступили к комплексным мероприятиям по ликвидации аварии.

Прокуратура Волжского района взяла ход ремонтных работ на особый контроль. Ведомство проследит за своевременностью устранения неполадки и соблюдением прав граждан.

Напомним, по предварительным данным, завершить ремонт и восстановить подачу воды планируется к полуночи.

Ольга Сергеева