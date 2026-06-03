Архитектор Мельниченко: новые градостроительные нормативы ускорят развитие стройотрасли

Новые региональные нормативы градостроительного проектирования необходимы для развития наших городов.

Об этом заявила архитектор, основатель проектной компании ООО «Специфика-М» Марина Мельниченко.



Напомним минстроем области разработан проект изменений, который приводит в соответствие с федеральными региональные нормативы по доступности учреждений образования.



«Эти изменения необходимы для развития наших городов. Особенность планировки Саратова и Энгельса заключается в том, что они очень компактно и плотно застроены, плюс частная застройка — все это осложняет новое строительство на уже освоенных территориях и соблюдение необходимого радиуса доступности до школы или детского сада. Надеюсь, что новые правила должны поправить ситуацию. Приветствую и изменения в части транспортной доступности соцобъектов при комплексном развитии территорий. По моему мнению, эти изменения должны помочь реализации на территории региона новых проектов, как государственных, так и частных. Думаю, что эти изменения, связанные приведением в соответствие региональных нормативов с федеральными, логичны и самое главное, что они учитывают интересы граждан», — заявила Мельниченко.