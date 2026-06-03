В Саратове прошла церемония передачи ценных артефактов офицерам Росгвардии

В Историческом парке «Россия — Моя история» в Саратове завершилась мультимедийная выставка «Росгвардия. История и современность».

Экспозиция была посвящена 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка. За 100 дней работы экспозицию посетили более 10 тысяч человек.

Выставка, организованная на средства областного гранта, представила свыше 200 электронных страниц истории с использованием «оживших портретов».

Проект стал образовательной площадкой, где прошло 90 экскурсий с ветеранами и курсантами. Символическим завершением стала церемония передачи исторических артефактов от ветеранов действующим офицерам.

Ольга Сергеева