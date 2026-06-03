Суд обязал мать Курихина снести незаконные постройки на берегу Волги

Сегодня Саратовский районный суд вынес решение по иску администрации города Саратова к гражданке Шиловской Н.М., являющейся матерью опального олигарха Сергея Курихина.

Он обязал её снести жилой дом, демонтировать бассейн и ограждение, расположенные в с. Усть-Курдюм на берегу реки Волга.

В ходе разбирательства было установлено, что земельный участок площадью 3607 кв. м был оформлен ответчиком в собственность незаконно. Ранее решением Кировского районного суда г. Саратова было подтверждено: Шиловская предоставила заведомо ложные сведения и подложные документы о наличии на участке жилого дома, тогда как в действительности никаких строений на нём не существовало. На основании этого приговора земельный участок был возвращён в собственность муниципального образования «Город Саратов».

Несмотря на это, уже после незаконного оформления участка на нём были возведены жилой дом, бассейн и ограждение. Суд отказал Шиловской в удовлетворении встречных требований — о признании действующим договора аренды земельного участка и о восстановлении в ЕГРН записи о его регистрации.

Обращение администрации муниципального образования «Город Саратов» в суд было направлено на устранение нарушений земельного законодательства Российской Федерации и защиту прав муниципальной собственности. Решение суда вступает в законную силу в установленном порядке.