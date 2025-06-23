Аспирантка ПИУ РАНХиГС – участница Петербургского международного экономического форума

С 18 по 21 июня 2025 года прошло одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики в России – XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), объединивший представителей зарубежной и российской деловой среды. Активное участие в форуме приняла аспирантка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алиса Маресьева.

Алиса выступила в качестве участницы ключевых дискуссий, посвященных самым актуальным трендам в сферах здоровья и благополучия: «Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни», «Здоровье как приоритет: опыт российского бизнеса», «Комплексный подход. Красота равно здоровье?» и «Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни».

В рамках этих сессий эксперты обсудили, как объединение усилий в сфере здравоохранения, индустрии красоты, фармацевтики и образования создает мощную платформу для эффективного ответа на современные вызовы и повышения качества жизни граждан России. Особое внимание уделялось синергии различных отраслей как основе долгосрочного благополучия населения.

«Участие в Петербургском международном экономическом форуме для меня исключительно ценный и вдохновляющий опыт. Впечатлила плотность и глубина дискуссий на сессиях, посвященных здоровью и медицине. Второй год на ПМЭФ я представляю сеть клиник эстетической медицины, в которой являюсь исполнительным директором. Интересно услышать, как эксперты – практикующие врачи, топ-менеджеры крупнейших компаний индустрии красоты, фармацевты, технологи, ученые – говорят на одном языке о комплексном подходе, видят будущее именно в синергии. Общение с ведущими экспертами этих отраслей подтвердило актуальность моей исследовательской темы, услышанные на форуме реальные кейсы дали мне новые практические векторы для осмысления в рамках диссертации.

ПМЭФ – это уникальная площадка, где теория встречается с практикой самого высокого уровня. Я благодарна за возможность погрузиться в этот диалог и убедиться, что исследования в сфере медицинского права сегодня как никогда востребованы для построения эффективной и справедливой системы заботы о здоровье и качестве жизни людей», – поделилась Алиса Маресьева.