На Соколовой горе в Саратове открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны

В Саратове на территории мусульманского кладбища на Соколовой горе состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Инициатива создания памятного комплекса принадлежит Духовному управлению мусульман Саратовской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, а также жители и гости региона.

Мемориал увековечил имена 118 воинов, павших на полях сражений, и тружеников тыла, внесших вклад в Победу многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Их имена стали символом вечной памяти и благодарности.

Тимофей Лещенко подчеркнул

— Мемориалы и обелиски по всей стране напоминают нам о ратном подвиге наших предков, служат символом всеобщего уважения и скорби. Уверен, что этот мемориал станет местом гордости и преклонения перед нашими дедами и прадедами, напоминая о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа России.

В завершение церемонии участники вознесли дуа по погибшим воинам и труженикам тыла, после чего состоялось возложение цветов к мемориалу.