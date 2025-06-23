Многодетным Саратовской области изменят порядок выплат за земельный участок

✅ Важную инициативу, направленную на поддержку саратовских многодетных семей, сегодня внесли на рассмотрение в областную думу. Намерены изменить порядок предоставления выплат за земельный участок, о чем говорил (https://t.me/busargin_r/8724) ранее.

Планируем убрать так называемый критерий нуждаемости для семей с тремя и более детьми. (https://t.me/busargin_r/8724) Это принципиальное решение, которое даст возможность получить сертификат вместо земельного участка еще большему количеству саратовских многодетных семей.