Аткарский колледж впервые выпустил девушку-машиниста поезда

В Аткарском политехническом колледже состоялся 120-й выпуск.

В последний день июня Аткарский политехнический колледж торжественно выпустил 103 молодых специалиста. Среди новых выпускников — машинисты, наладчики, повара, монтеры и технологи.

Особое внимание в этом году привлекла Анастасия Очкина, ставшая первой в истории учебного заведения девушкой, освоившей профессию машиниста локомотива.

С отличием колледж окончили девять человек, включая «первопроходца» специальности среди девушек Анастасию Очкину. Награды и дипломы выпускникам вручили почетные гости, в числе которых были представители крупных предприятий региона, в том числе — Приволжской железной дороги.

Егор Вострухов, выпускник по специальности «монтер», уже трудоустроен слесарем в Аткарском РЭС. Он отметил, что нашел работу с достойной зарплатой и видит в профессии перспективы для развития. В годы учебы Егор активно участвовал в жизни колледжа, играл в волейбол и выступал ведущим на мероприятиях.

Об этом сообщает «Аткарская газета».

Ольга Сергеева