Почти половина долгов россиян приходится на заемщиков с тремя и более кредитами

Почти 50% всех долгов россиян по займам приходится на граждан, которые одновременно выплачивают три и более кредита.

На данный момент, по данным Центробанка, в такой ситуации находятся около 11,3 миллиона человек, что составляет 47% от общей суммы задолженности в стране.

Многие из этих обязательств были оформлены в 2023–2024 годах, до того как Центральный банк России ужесточил ограничения на кредитование. В результате, многие заемщики сталкиваются с трудностями в погашении своих долгов, что приводит к просрочкам. Это создает риски для стабильности банковской системы, так как значительная часть задолженности сосредоточена у небольшой группы граждан — всего 8% от общего числа заемщиков. Средний уровень задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами составляет около 1,6 миллиона рублей.

Для решения данной проблемы эксперты на финансовом рынке предлагают несколько путей, начиная от повышения финансовой грамотности, рефинансирования кредитов под более низкие проценты до обращения к финансовым консультантам, которые пошагово помогут выбраться из долговой ямы.

Ольга Сергеева