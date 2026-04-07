Саратовская область вошла в ТОП-20 российских регионов с высокой конкуренцией на рынке

Регион вошел в топ-20 регионов России по уровню конкуренции.

Накануне, 6 апреля, в Саратове состоялось заседание Совета по развитию конкурентной среды. Ключевым вопросом стало внедрение Национального плана развития конкуренции до 2030 года. Об итогах встречи сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Никитин.

Как отметил замминистра экономического развития области Олег Савенков, регион входит в число 20 лучших субъектов РФ по уровню конкуренции. Саратовская область демонстрирует высокие показатели в сфере общественного питания — входит в группу менее чем 20% регионов с наиболее развитой конкуренцией в этой отрасли. В сегменте связи регион занимает место в десятке лидеров, а по конкуренции в торговле продовольственными товарами опережает треть субъектов федерации.

Участники заседания одобрили дорожную карту на 2026–2030 годы и обсудили задачи Стандарта развития конкуренции: снижение административных барьеров для бизнеса, развитие финансовых рынков и высокотехнологичных отраслей.

Алексей Никитин подчеркнул, что необходимо продолжать работу по улучшению конкурентной среды, регулярно оценивать её состояние и добиваться роста удовлетворённости как со стороны предпринимателей, так и со стороны потребителей. «Предприниматели должны чувствовать поддержку, а потребители — иметь выбор», — резюмировал зампред.

Ольга Сергеева