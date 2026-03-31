Авиаперелеты станут дороже для россиян

Авиабилеты подорожают на 10–15 тысяч рублей из-за повышения топливного сбора.

Российских авиапассажиров ожидает очередное увеличение стоимости перелётов. Как стало известно, авиакомпании поднимают топливный сбор, что приведёт к подорожанию билетов на 10–15 тысяч рублей.

Причина — вынужденные изменения маршрутов: самолёты облетают опасные зоны на фоне кризиса на Ближнем Востоке, что увеличивает расход топлива. Сбор взимается в каждую сторону, поэтому итоговая переплата за билет туда и обратно может составить до 15 тысяч рублей.

Ольга Сергеева