На карте Энгельса в марте появился «сквер Читателя»

В Энгельсе официально утверждено новое топонимическое название.

Глава района Максим Леонов подписал постановление о присвоении наименования скверу, расположенному у дома № 1 по улице Льва Кассиля (на пересечении с улицей Горького). Документ был опубликован на сайте администрации на этой неделе.

Теперь эта общественная территория именуется «сквер Читателя». Решение было одобрено общественной комиссией по топонимике ещё 18 марта.

Отметим, что это не первый литературный уголок на улице Льва Кассиля. Ранее у дома № 27А был благоустроен сквер Швамбранский дворик, а на кирпичной стене появилось граффити с изображением писателя. Позднее участок перед домом № 1, где раньше находилась автомобильная парковка, также был преобразован в зелёную зону.

Алиса Эай