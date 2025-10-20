Более 900 тысяч жителей Саратовской области прошли диспансеризацию в этом году

В Саратовской области подводят промежуточные итоги диспансеризации населения. За девять месяцев текущего года профилактические медицинские осмотры прошли уже более 906 тысяч человек, что составляет 78% от годового плана.

Профилактические мероприятия проводятся в 59 медицинских учреждениях по всему региону. Для удобства жителей график работы поликлиник был скорректирован: городские учреждения принимают в вечерние часы и по субботам, а сельские — в утреннее время по выходным.

Как отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков, главная задача диспансеризации — раннее выявление заболеваний. В 2025 году планируется охватить профилактическими осмотрами не менее 70% взрослого населения региона, что составит около 1 миллиона 160 тысяч человек.

Алена Орешкина