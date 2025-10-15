«Автодор» уступил в гостях «Уралмашу» с разрывом в 10 очков

Баскетбольный клуб «Автодор» из Саратова потерпел поражение в выездном матче Единой лиги ВТБ.

Встреча с екатеринбургским «Уралмашем», состоявшаяся 14 октября, завершилась со счетом 77:87 в пользу хозяев площадки.

Главный тренер гостей Миленко Богичевич отметил, что, учитывая текущую ротацию, он не может быть недоволен игрой команды. По его словам, спортсмены демонстрируют полную самоотдачу и продолжают бороться в каждой игре.

По итогам четвертого тура саратовская команда имеет равное соотношение побед и поражений (2-2).

Следующий поединок «Автодор» проведет 18 октября в Перми, где сыграет против местного клуба «Бетсити Парма», который является ближайшим конкурентом в турнирной таблице.

Ольга Сергеева