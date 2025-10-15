В Саратове пенсионерке грозит до 5 лет колонии за помощь нелегалу с фиктивной регистрацией

63-летняя жительница Саратова стала фигурантом уголовного дела за фиктивную регистрацию иностранного гражданина.

По данным ГУ МВД, пенсионерка оформила временную прописку в своем доме для 30-летнего мигранта, который фактически там не проживал.

Нарушение было выявлено участковым. Иностранец, как установили правоохранители, использовал подложную регистрацию для получения вида на жительство, который впоследствии был аннулирован. В настоящее время решается вопрос о его депортации с запретом на въезд в РФ.

Преступление квалифицировано по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Обвиняемой грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет, однако она может избежать наказания при активном содействии следствию.

Ольга Сергеева