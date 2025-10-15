Искусанный подросток получит 70 тысяч рублей от чиновников Саратова

Администрация Советского района Саратовской области выплатит компенсацию подростку, пострадавшему от укусов бездомной собаки.

Инцидент произошел 16 июля в селе Розовом, где на несовершеннолетнего напало бродячее животное, в результате чего юноше потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура региона установила, что за отлов безнадзорных животных в районе отвечает местная администрация. Надзорный орган подал иск о защите прав пострадавшего, и суд обязал районные власти выплатить подростку 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу, и сейчас ведется работа по его исполнению.

Ольга Сергеева