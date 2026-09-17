Wink и СТС открывают «Роддом»: начались съемки медицинского комедийного сериала

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Начались съемки комедийного сериала «Роддом» (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и канала СТС.

Производством проекта занимается Russian Code. Роль главврача в сериале исполняет Людмила Артемьева, а звезду отделения и акушера-гинеколога — Илья Глинников. Премьера состоится в 2027 году.

По сюжету в роддом устраивается ординатор Катя Лапкина (Ирина Уханова), которая мечтает стать классным акушером, как и ее мама, главврач Анна Ивановна (Людмила Артемьева). Только Анна Ивановна уверена, что дочери не место в медицине и тем более в ее роддоме. Теперь Кате предстоит доказать, что мама не права, и влиться в коллектив, главная звезда которого — акушер-гинеколог и бабник Андрей Викторович (Илья Глинников).

Илья Глинников, актер:

«Надеюсь, опыт съемок в “Интернах” позволит мне быть убедительным, продуктивным и максимально полезным на новой съемочной площадке. У нас в роду по маминой линии практически все медики, а мой отец — нейрохирург. На мой взгляд, профессия медика — призвание. Врачи служат, а не работают, как и мы, актеры».

Людмила Артемьева, актриса:

«Прежде всего, в Анне Ивановне мне нравятся стержень, харизма и отсутствие стремления соответствовать какому-то идеалу. Вот она такая, какая есть: настоящая, живая и надежная».

Ирина Уханова, актриса:

«Моей Кате свойственен максимализм, ей хочется стать лучшей в своем деле. С моим персонажем мы близки стремлением достичь цели и остроумными ответами на попытки задеть. Но Катя смелее: там, где я бы ограничилась колкой фразой, она ещё разыграет целый спектакль, чтобы проучить обидчика».

Также среди персонажей: неонатолог-философ Илья Сергеевич (Сергей Дружко), раскрепощенный анестезиолог Наталья Александровна (Анна Богомолова), влюбленный в нее педантичный акушер Станислав Григорьевич (Вадим Дубровин), душа компании, начмед Василий Петрович (Василий Кортуков), санитарка Глаша (Елизавета Гончаренко) и другие герои.

Большая часть съемок пройдет в павильоне, где создана двухэтажная декорация роддома. Она включает ординаторскую, холл с ресепшеном и фотозоной для выписки, приемное отделение, палаты, кабинеты специалистов, процедурные, кабинет УЗИ, кабинет с барокамерой, два родильных зала и другие помещения.

Мир героев создают режиссер, креативный продюсер и автор сценария Павел Орешин («Исправление и наказание»), оператор Улугбек Хамраев («Вампиры средней полосы»), художник-постановщик Наталья Якименко («Холоп»), художник по костюмам Татьяна Сударьянто («Ландыши»), художник по гриму Анна Галахова («Отмороженные»).

Павел Орешин, режиссер, креативный продюсер и автор сценария:

«В каждой серии есть место и юмору, и трогательным моментам, и новым медицинским кейсам. Думаю, зрители узнают в персонажах себя, подругу, родившую в такси, мужа, который рвался на роды и брякнулся в обморок, и, конечно, врачей и весь медперсонал, помогающий обрести счастье. Кроме того, сериал предлагает непосредственное обращение к зрителю, намеренно разрушая “четвертую стену”. Это классический театральный прием, который вовлекает аудиторию в действие и стирает границу между экраном и зрителем».

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