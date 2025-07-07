Саратовские триатлонисты взяли 12 медалей на чемпионате ПФО по акватлону

5 июля в Саратове прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по акватлону (плавание + бег). В соревнованиях участвовали 80 спортсменов из 4 регионов России.

Золотые победы:

Дистанция 1 км (пл.) + 5 км (бег): Егор Толстов, Зоя Александрина

Дистанция 0,5 км (пл.) + 2,5 км (бег): Максим Ратников

Серебро:

Даниил Бабошкин, Никита Киселев, Арина Кахцрикян, Ольга Гнусарева, Анастасия Кондрашова

Бронза:

Андрей Широков, София Ин, Артём Буланов, Ева Белоусова

Всего саратовская сборная завоевала 12 наград.