Саратовские триатлонисты взяли 12 медалей на чемпионате ПФО по акватлону

5 июля в Саратове прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по акватлону (плавание + бег). В соревнованиях участвовали 80 спортсменов из 4 регионов России.
Золотые победы:
- Дистанция 1 км (пл.) + 5 км (бег): Егор Толстов, Зоя Александрина
- Дистанция 0,5 км (пл.) + 2,5 км (бег): Максим Ратников
Серебро:
Даниил Бабошкин, Никита Киселев, Арина Кахцрикян, Ольга Гнусарева, Анастасия Кондрашова
Бронза:
Андрей Широков, София Ин, Артём Буланов, Ева Белоусова
Всего саратовская сборная завоевала 12 наград.