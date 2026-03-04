Автосервисы предупредили о возможном дефиците запчастей для японских машин

Российские владельцы японских автомобилей могут столкнуться с нехваткой двигателей и коробок передач.

Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке, которая грозит нарушить логистические цепочки поставок.

По данным источника, значительная часть контрактных запчастей для машин с пробегом поступала в РФ через Объединенные Арабские Эмираты. Дубай традиционно считается одним из крупнейших хабов по разборке авто, откуда детали направлялись в Россию. Из-за военных рисков в регионе эти каналы могут временно заблокироваться.

В Национальном автомобильном союзе уже прокомментировали ситуацию. Эксперты полагают, что имеющихся на складах запасов наиболее востребованных агрегатов хватит примерно на месяц. Что будет дальше, зависит от развития событий на Ближнем Востоке и оперативности перестройки логистики.

Ольга Сергеева