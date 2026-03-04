В Энгельсе 53 торговым объектам выписали предписания из-за неубранных прилегающих территорий

Муниципалитет уделяет внимание безопасности жителей и профилактике нарушений.

В рамках этой работы специалисты управления развития потребительского рынка регулярно выезжают и осматривают крыши торговых объектов на предмет снега, наледи и сосулек, а также оценивают состояние прилегающих территорий.

По результатам выездного мероприятия на улицы Новороссийская, Степная, Тельмана, Марины Расковой и в рп. Приволжский сотрудники выявили многочисленные нарушения, по которым выдали более 50 предписаний. Мероприятия будут продолжены, — сообщили в администрации Энгельсского района.

Напоминаем, что несвоевременная очистка крыш нежилых зданий от снега, наледи и сосулек является не только угрозой для безопасности, но и влечет за собой административную ответственность. За это предусмотрены предупреждения или штрафы: до 5 000 рублей для физических лиц, до 30 000 рублей для должностных лиц и до 100 000 рублей для юридических лиц.