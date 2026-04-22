Балтайской школе передали на вечное хранение копию Знамени Победы

Региональное отделение «Российского союза ветеранов» во главе с генерал-майором Юрием Усыниным провело торжественную церемонию передачи Балтайской школе копии Знамени Победы.

Реликвия будет храниться в учебном заведении вечно, — сообщает паблик «Политика и общество».

В ходе мероприятия также вручили Книгу Памяти. Участники встречи узнали историю Знамени Победы и почтили минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

С начала учебного года организация передала образовательным учреждениям региона более 20 копий знамени, а за три года — свыше 100. В «Российском союзе ветеранов» подчеркнули: это часть системной работы по сохранению памяти о подвиге предков и передаче её будущим поколениям.

Ольга Сергеева