Рождественские богослужения в Саратовской области прошли без происшествий

Более 900 сотрудников полиции обеспечивали правопорядок в Саратовской области в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Совместно с росгвардейцами, казаками и дружинниками правоохранители дежурили в 211 православных храмах, расположенных в 106 населённых пунктах региона. Все места проведения праздничных богослужений, которые посетили тысячи верующих, были предварительно обследованы полицейскими-кинологами.

По данным ведомства, в период празднования не было допущено нарушений общественного порядка и не произошло чрезвычайных происшествий. В сообщении также напомнили жителям о необходимости соблюдать личную безопасность во время крупных праздников.

Алиса Эай