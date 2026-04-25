Балаковец перевёл деньги незнакомцу и остался без автозапчасти

Коробка передач за 40 тысяч оказалась мыльным пузырём.

Житель Балакова стал очередной жертвой интернет-мошенников, попытавшись сэкономить на автозапчасти. 53-летний мужчина в конце марта разместил в сети объявление о поиске коробки передач для своего «Хендай Санта Фе». Вскоре откликнулся неизвестный, который любезно предложил нужный агрегат всего за 39 990 рублей.

Покупатель перевёл деньги, но заветную деталь так и не дождался — продавец испарился вместе с суммой.

Теперь балаковцу придётся не только снова искать запчасть, но и участвовать в разбирательстве: полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ольга Сергеева