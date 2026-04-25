Саратовцы спасают енота-курильщика Мико из рабства жестокого владельца кальянной

10 лет в дыму: саратовский бар эксплуатирует енота-курильщика.

В одной из саратовских кальянных уже десять лет живёт енот по кличке Мико. Хищник постоянно находится в пропитанном табачным дымом помещении, ютится в тесной клетке и вынужден развлекать посетителей по команде сотрудников.

Как сообщает Telegram-канал «112», животное настолько привыкло к шумным пьяным компаниям и назойливым взглядам, что уже не реагирует на происходящее. Персонал заведения цинично шутит, что енот выжил лишь потому, что тоже «курит».

Мико считается личным питомцем владельца бара, который на протяжении десяти лет извлекает прибыль из страданий зверя — гости специально приходят «помучить» енота своим вниманием.

Хозяин утверждает, что регулярно делает прививки, но это не отменяет жестоких условий содержания.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на безжалостное обращение, и после очередных обращений полиция намерена провести проверку кальянной.

