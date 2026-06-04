Уроженец Балакова Роман Муканалиев геройски погиб на фронтах СВО на Украине

В ходе специальной военной операции погиб балаковец Роман Михайлович Муканалиев.

Он родился 24 августа 1991 года и окончил Балаковский химико-технологический техникум по специальности «механик». Роман погиб 22 мая 2026 года при выполнении боевых задач, — говорится в официальном некрологе.

Власти Балаковского района выразили соболезнования родным и близким, отметив, что Роман стоял на страже безопасности и будущего Родины, и память о нем сохранится навсегда.

Прощание с Романом Муканалиевым состоится 5 июня с 10:00 до 11:00 в ритуальном центре «Обелиск».

Ольга Сергеева