Убийство генерала Москалика: суд Саратова продлил арест главному фигуранту по делу

Фрунзенский районный суд Саратова продлил срок содержания под стражей предпринимателя Василия Графского, подозреваемого в экстремистской и террористической деятельности.

Бизнесмен останется в заключении еще на два месяца, до 2 августа. Напомним, он обвиняется в содействии убийству заместителя начальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, который был убит в Балашихе в апреле прошлого года.

По информации ФСБ, главный фигурант дела действовал по указанию украинских спецслужб, осуществляя наблюдение за военнослужащими и передавая взрывное устройство для совершения теракта. Он также обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее Графский был включен в реестр экстремистов и террористов. В 2025 году его разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но поиски были приостановлены без объяснения причин.

Ольга Сергеева