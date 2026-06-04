Ситуация с заразными инфекциями в Саратовской области остается стабильной

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Новости Саратова
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На прошлой неделе в Саратовской области зарегистрировано 6481 случай ОРВИ, что на 14,42% ниже показателей предыдущей недели.

Однако эпидпорог все еще превышен на 14,82%.

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер сообщил, что тенденция к снижению заболеваемости будет продолжаться, так как заканчивается учебный год, и люди разъезжаются на каникулы и отпуска, что способствует разобщенности и снижению распространения инфекции. На данный момент не прогнозируется повышение заболеваемости.

Тем не менее, количество госпитализаций на прошлой неделе составило 223 человека, что на 17,1% выше уровня предыдущей недели. С начала эпидемического сезона было выявлено 3978 случаев гриппа, из которых:

  • 257 случаев гриппа А(H3N2) – 6,46%
  • 95 случаев гриппа В – 2,39%
  • 3626 случаев гриппа А (нетипированного) – 91,15%.

Что касается коронавируса, то на прошлой неделе было выявлено 12 случаев, что на 33,3% больше по сравнению с предыдущей неделей (8 случаев). Грайфер отметил, что ситуация с коронавирусом остается стабильной, и регистрируются лишь единичные случаи, которые в связи с небольшим количеством дают такой заметный прирост.

Ольга Сергеева