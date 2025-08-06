Балаковская пенсионерка потеряла 7 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

70-летняя жительница Балаково стала жертвой преступников, действовавших по классической схеме. В начале июня на ее телефон поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банковской безопасности.

Мошенник убедил пенсионерку, что на ее имя оформляют несколько кредитов, и для «защиты средств» необходимо срочно перевести все деньги на «безопасный счет». В состоянии паники женщина выполнила требования злоумышленников и перевела около 7 миллионов рублей.

Осознав обман, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту мошенничества.

С начала года это уже не первый случай крупного мошенничества против пожилых людей в регионе. Только за последний месяц в области зафиксировано несколько аналогичных преступлений с ущербом от 1 до 10 миллионов рублей.

Управление МВД по Саратовской области призывает граждан быть бдительными и предупреждать пожилых родственников о подобных схемах обмана.