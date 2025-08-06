В Саратове две 13-летние девочки госпитализированы с алкогольным отравлением

Вчера вечером в Заводском районе Саратова на улице Тульская было зафиксировано чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетних. Две 13-летние школьницы с признаками сильного алкогольного опьянения были доставлены в медицинское учреждение.

По информации регионального Минздрава, состояние обеих пациенток оценивается как средней тяжести. В настоящее время девочкам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Выясняется источник приобретения алкоголя несовершеннолетними, обстоятельства, при которых произошло отравление, возможное участие третьих лиц.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Ведется опрос свидетелей и родителей девочек.