Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»

Никита Вершков рассказал съемочной группе телеканала «Известия. Саратов» о ходе набора на военную службу по контракту. Представитель пункта отбора стал гостем программы «Из первых уст».

«В последнее время мы отмечаем существенное увеличение численности граждан, которые хотят поступить на военную службу по контракту. Ежедневно приходит не менее 20-30 человек. Даже в выходные и праздничные дни поток не уменьшается. Приходят как люди, имеющие боевой опыт, так и люди, впервые решившие пойти служить», — отметил Никита Вершков.

Оформление документов проходит в режиме «одного окна» и занимает один день. Еще два дня новобранцам дается на дорогу. Подписавшие контракт обязательно проходят дополнительное обучение вне зависимости от того, имеют ли они опыт военной службы или участия в боевых действиях. Обучение на специальных полигонах включает работу в группе, работу с образцами военной техники и вооружением.

При отборе учитываются не только физические данные бойца, но и уже имеющиеся навыки и способности. «Например, человек может не уметь стрелять, но быть хорошим водителем, которые тоже очень требуются в зоне проведения специальной военной операции. Особым спросом пользуются водители колесной и гусеничной техники. Люди в гражданской жизни не особо хотят обучаться этим специальностям, тем не менее они очень востребованы на передовой. Водители — очень важная составляющая боевого применения Вооруженных Сил. Это и передвижение личного состава, и доставка грузов, и перемещение раненых», — рассказал представитель пункта отбора.

Там также напомнили, что для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, действуют единовременные выплаты, в том числе региональная выплата в размере 700 тысяч рублей, федеральная – 400 тысяч рублей, а также муниципальные и иные выплаты. Указанные выплаты контрактники получают уже в первый месяц службы, их общая сумма с учетом ежемесячного денежного довольствия участников СВО может достигать 2,7 млн рублей.