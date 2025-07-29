Балаковские пенсионеры взвесились в караваях и пообщались с роботом на экскурсии в «Академии плодородия»

Социальный тур для «серебряных» активистов прошел в рамках программы «Активное долголетие».
Ключевые моменты визита:
- Ностальгия для ветеранов завода
Бывшая сотрудница Ольга Банатова узнала в экспозиции свою рабочую куртку 1970-х годов: «19-летней студенткой строила этот завод!».
- Интерактивные «чудеса»
• Общение с роботом-гидом
• Замер веса в «зернах» и «караваях»
• Виртуальная хлебная лавка
• Капсула времени с цифровыми архивами
- Производственные секреты
Экскурсоводы показали:
-Географию экспорта удобрений (30+ стран)
-Химический состав продукции через интерактивную таблицу Менделеева
- В 2024 году социальным туризмом в области охвачено 2,300 пенсионеров. Музей «Академия плодородия» — лидер по интерактивным программам для старшего поколения.