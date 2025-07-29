Балаковские пенсионеры взвесились в караваях и пообщались с роботом на экскурсии в «Академии плодородия»

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Новости Саратова
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Социальный тур для «серебряных» активистов прошел в рамках программы «Активное долголетие».

Ключевые моменты визита:

  1. Ностальгия для ветеранов завода
    Бывшая сотрудница Ольга Банатова узнала в экспозиции свою рабочую куртку 1970-х годов: «19-летней студенткой строила этот завод!».
  2. Интерактивные «чудеса»
    • Общение с роботом-гидом
    • Замер веса в «зернах» и «караваях»
    • Виртуальная хлебная лавка
    • Капсула времени с цифровыми архивами
  3. Производственные секреты
    Экскурсоводы показали:
    -Географию экспорта удобрений (30+ стран)
    -Химический состав продукции через интерактивную таблицу Менделеева
  4. В 2024 году социальным туризмом в области охвачено 2,300 пенсионеров. Музей «Академия плодородия» — лидер по интерактивным программам для старшего поколения.