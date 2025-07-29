В Ивантеевском районе модернизируют системы водоочистки в образовательных учреждениях

В рамках губернаторской программы по улучшению качества воды в 2025 году в Саратовской области устанавливаются локальные очистные сооружения. Общий бюджет проекта — 14,5 млн рублей, которые направлены на оснащение 39 объектов в 9 районах.
В Ивантеевском районе:
- Финансирование: 2,2 млн рублей;
- Охват: 4 школы и 2 детских сада;
- Результат: чистая вода для 1024 школьников и 236 воспитанников детсадов;
- Сроки: работы завершат к началу учебного года (1 сентября 2025 г.).
- В 2024 году аналогичные системы установлены в 33 школах и 9 детсадах региона. Программа продолжит реализацию до 2027 года.