В Ивантеевском районе модернизируют системы водоочистки в образовательных учреждениях

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Новости Саратова
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В рамках губернаторской программы по улучшению качества воды в 2025 году в Саратовской области устанавливаются локальные очистные сооружения. Общий бюджет проекта — 14,5 млн рублей, которые направлены на оснащение 39 объектов в 9 районах.

В Ивантеевском районе:

  • Финансирование: 2,2 млн рублей;
  • Охват: 4 школы и 2 детских сада;
  • Результат: чистая вода для 1024 школьников и 236 воспитанников детсадов;
  • Сроки: работы завершат к началу учебного года (1 сентября 2025 г.).
  • В 2024 году аналогичные системы установлены в 33 школах и 9 детсадах региона. Программа продолжит реализацию до 2027 года.