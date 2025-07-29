В Ивантеевском районе модернизируют системы водоочистки в образовательных учреждениях

В рамках губернаторской программы по улучшению качества воды в 2025 году в Саратовской области устанавливаются локальные очистные сооружения. Общий бюджет проекта — 14,5 млн рублей, которые направлены на оснащение 39 объектов в 9 районах.

В Ивантеевском районе: