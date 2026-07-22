Депутаты Саратовской облдумы проголосовали за бесплатное питание для школьников

Школьников Саратова, Энгельса и Балакова накормят бесплатно.

Сегодня, 22 июля, депутаты Саратовской областной думы единогласно одобрили законопроект о бесплатном горячем питании для учащихся 5–11 классов в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Также с 1 сентября 2026 года в этих населённых пунктах станет бесплатным и посещение детских садов.

Обсуждения законопроект не вызвал — решение приняли быстро.

Идея была озвучена спикером Госдумы Вячеславом Володиным ещё в апреле во время визита в регион. Тогда он сообщил, что на бесплатные сады потребуется около миллиарда рублей. С 1 января 2026 года такая мера уже действует в других населённых пунктах области — родители более 30,5 тысячи детей перестали платить за дошкольные учреждения.

Источники финансирования нового этапа пока не раскрываются. Но, судя по скорости принятия, деньги в бюджете нашли.

Ольга Сергеева