Балаковский солдат Анатолий Мокеев погиб на фронте в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб житель Балаково Анатолий Мокеев.

Выпускник марксовского техникума по специальности слесарь КИПиА пал смертью храбрых 8 июля 2025 года при выполнении боевых задач.

Глава Балаковского района Сергей Барулин выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что мужество и преданность Анатолия навсегда останутся в памяти земляков.

Прощание с героем состоится 30 октября с 11 до 12 часов в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково.

Специальная военная операция продолжается в течение четырех лет. Общее число погибших на фронте россиян строго засекречено.

Ольга Сергеева