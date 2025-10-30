Депутат: родительская общественность требует новых ограничений в торговле алкоголем

Депутаты Саратовской областной Думы Ирина Колесникова и Игорь Иванов приняли участие в заседании на площадке областной Торгово-промышленной палаты, посвященном вопросам розничной продажи алкогольной продукции и созданию постоянно действующей рабочей группы.

Ранее созыв такой группы с участием депутатов, представителей бизнес-сообщества, правоохранительных, надзорных и муниципальных органов был инициирован на площадке областной Думы.

Ирина Колесникова (фракция «Единая Россия»), возглавляющая комитет облдумы по бюджету, налогам и собственности, заявила, что поступающие от населения жалобы на нарушения в сфере продажи алкоголя, особенно в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, требуют дополнительных мер.

«Многодетные отцы из Ленинского района возмущены вынужденным соседством с «наливайками», с любителями выпить, нарушающими порядок, распивающими спиртное на окрестных лавочках. Здесь речь идет еще и о моральной стороне вопроса, какой пример взрослые подают детям», — возмутилась депутат.

Она напомнила о принятых областной Думой и вступивших в силу 1 сентября 2025 года поправках, касающихся в том числе торговли в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, и подчеркнула важность реагирования правоохранительных органов на факты нарушений. Колесникова также заявила, что родительская общественность требует новых запретов, например, разграничения зон продажи алкоголя и потребительских товаров в магазинах, а также роста штрафов для нарушителей.

Депутат Игорь Иванов (фракция «Единая Россия») привел примеры нарушений требований законодательства продавцами в Заводском районе Саратова. Он обратил внимание на недостаточную реакцию правоохранительных органов на факты незаконной продажи алкоголя и нарушений общественного порядка вблизи «наливаек».

Участники совещания высказались за усиление контроля за продажей алкоголя через платформу операторов фискальных данных (ОФД), закрепление требований ГОСТ к общепиту и популяризацию здорового образа жизни в целом. Кроме того, предложены меры, которые можно принять на муниципальном уровне. Это, в частности, расширение расстояния допустимого соседства с торговыми точками, составляющее сейчас для Саратова 25 метров.