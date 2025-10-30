Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется

Ключевая ставка в России к концу 2025 года может составит 16-16,5%.

Такой прогноз на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет! Казань» озвучил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Корнилов напомнил, что в начале 2025 года ключевая ставка в России составляла 21%. В течение года она постепенно снижалась. На совете директоров Банка России 24 октября было принято решение уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта – с 17% до 16,5%. По мнению Корнилова, на следующем заседании, которое запланировано на 19 декабря, регулятор вновь может уменьшить показатель.

«Пространство для некоторого снижения ключевой ставки в этом году еще сохраняется», — считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции».

По словам Алексея Корнилова, ключевая ставка может продолжить снижение и в 2026 году.

«Мы полагаем, что сейчас мы находимся в ранних этапах цикла снижения ключевой ставки. Жить и инвестировать в эпоху снижения ключевой ставки – это очень хорошо для инвесторов, поскольку стоимость активов в это время, как правило, растет», — сказал Корнилов.

Казань в 2025 году впервые стала местом проведения инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге и 7 октября в Екатеринбурге. После Казани мероприятие 13 ноября примет Краснодар.