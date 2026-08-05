Балаковский спидвейный клуб «Турбина» получил спонсорскую помощь от АЭС

Спидвейная команда из Балакова получила новую экипировку и двигатели для гаревых мотоциклов.

Спонсорскую помощь «Турбине» оказала Балаковская атомная электростанция. Как сообщили на БалАЭС, выделенные средства направлены на приобретение двигателей для мотоциклов и полного комплекта экипировки для спортсменов.

В перечень закупленного вошли комбинезоны, карбоновые мотоботы, шлемы, перчатки, защитные маски, наколенники и другая необходимая амуниция. Обновление материально-технической базы позволит команде повысить уровень безопасности и подготовки к предстоящим соревнованиям.

Поддержка спидвейного клуба осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Саратовской области. Документ предусматривает развитие социальной инфраструктуры и спорта в регионах присутствия атомных предприятий.

Ближайшие гонки «Турбина» проведёт уже 8 августа в Тольятти. В рамках командного чемпионата России балаковские гонщики встретятся на треке с местным клубом «Мега-Лада».

Для команды это важный этап сезона, и обновлённая техника и экипировка, несомненно, придадут уверенности спортсменам.

Ольга Сергеева