На первичном рынке жилья в Саратове произошел резкий скачок цен

Саратов обогнал Россию по темпам роста цен на новостройки.

На первичном рынке жилья Саратова зафиксирован резкий ценовой рывок после непродолжительного затишья. По данным портала «Мир квартир», за июль средняя стоимость квартиры в новостройке выросла на 5,3% — до 6,7 миллиона рублей. Квадратный метр подорожал ещё заметнее: плюс 5,6%, до 122,7 тысячи рублей.

Примечательно, что саратовские показатели значительно опередили общероссийские. В среднем по стране новостройки за месяц прибавили лишь 2% в цене за объект и 2,8% за «квадрат» — до 8,5 миллиона и 164,5 тысячи рублей соответственно.

Таким образом, Саратов оказался в числе регионов-лидеров по удорожанию первичного жилья, несмотря на сохраняющийся разрыв в абсолютных ценах с большинством крупных городов.

Ольга Сергеева