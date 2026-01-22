Балашовский район простился с погибшим на СВО бойцом Андреем Николаевым

Жители Балашовского района Саратовской области проводили в последний путь Андрея Николаева.

Боец погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В официальном некрологе говорится, что Андрей Александрович родился 26 января 1974 года в селе Хопёрское. Проходивший службу по контракту, он героически погиб во время выполнения боевых задач.

Родным и близким защитника выражаются искренние соболезнования.

СВО проводится четвертый год. Списки погибших на фронте саратовцев обновляются ежедневно. Однако общее число потерь со стороны ВС РФ засекречено.

Ольга Сергеева