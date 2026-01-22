Похоронное агентство «Ритуал» хочет отсудить у мэрии Саратова более 20 миллионов рублей

Похоронная служба «Ритуал» направила в суд на администрацию Саратова иск с требованием взыскать более 21 миллиона рублей.

Информация о деле появилась в картотеке Арбитражного суда 20 января. В процессе также участвуют комитет по финансам и комитет по управлению имуществом.

Спор между сторонами продолжается с осени 2022 года, когда по решению суда муниципалитет вернул в свою собственность земельные участки и объекты на Елшанском кладбище. По данным прокуратуры, ранее эти активы были незаконно переданы в частные руки муниципальному предприятию «Ритуал», позже преобразованному в МБУ.

Установлено, что агентство «Ритуал» было аффилировано с бывшим руководителем этого предприятия. Сделка совершалась с целью возведения крематория, который так и не был достроен. После судебного решения права на этот недостроенный объект перешли к городской администрации.

Ранее, в октябре, стало известно, что право на проектирование завершения работ по крематорию получила краснодарская компания «Феррум-97». Завершение строительства запланировано на конец июля текущего года.

