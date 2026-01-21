Балашовский район простился с погибшим на СВО бойцом Валерием Кизнером

Балашовский район Саратовской области простился с Валерием Алексеевичем Кизнером.

Как сообщили местные власти, воин героически погиб в ходе специальной военной операции.

Валерий Алексеевич родился 17 декабря 1981 года в Таджикской ССР. Во время службы по призыву он погиб при выполнении боевых задач, — говорится в некрологе.

Родным и близким погибшего власти района выразили глубокие соболезнования.

Списки погибших на фронте саратовцев публикуются ежедневно. Однако общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева